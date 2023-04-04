Стан Саакашвілі погіршується: є загроза, що буде прикутим до ліжка, - висновок лікарів

Група медиків, яка відвідала 2 квітня експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, дійшла висновку, що його стан після їхнього попереднього візиту 19 лютого погіршився. Він може бути прикутим до ліжка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Online.