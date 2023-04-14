ua ru
Пт, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Життя Саакашвілі зараз залежить суто від етичного рішення, - Зеленський

Новость на русском →
П'ятниця 14 квітня 2023 19:54
Життя Саакашвілі зараз залежить суто від етичного рішення, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що життя Михайла Саакашвілі зараз залежить суто від етичного рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"І ще одне. Те, щодо чого вже давно потрібне рішення. Життя Михайла Саакашвілі залежить зараз не від політичного, не від якогось особистого, а суто від етичного рішення… Яке має чисту й вагому юридичну базу", - заявив він.

Зеленський наголосив, що якщо людина потребує медичної допомоги, то треба піти на такий крок.

"Якщо людина потребує медичної допомоги, якщо від цього залежить життя, значить, потрібен цей крок. Знаю, що адвокати Михайла зараз подали термінове звернення до ЄСПЛ, щоб забезпечити йому належне лікування. І здається, це єдиний шлях, щоб зберегти йому життя" , - додав він.

Нагадаємо, група медиків, яка відвідала 2 квітня експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, дійшла висновку, що його стан після їхнього попереднього візиту 19 лютого погіршився.

Раніше Саакашвілі заявляв, що перебуває "на межі смерті" у лікарні, куди його перевели з в'язниці.

При цьому Польща заявляла про готовність прийняти на лікування Саакашвілі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Міхеіл Саакашвілі
NEWS
Україна не повідомляла США плани наступу через сумніви у їх здатності зберігати таємниці, - AP
Україна не повідомляла США плани наступу через сумніви у їх здатності зберігати таємниці, - AP
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні