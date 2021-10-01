Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на задержание экс-президента страны Михаила Саакашвили. Она также высказалась по поводу возможности его помилования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео обращения Зурабишвили.
"Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда", - заявила она, указав на то, что Грузия устала и сейчас мечтает о мире и справедливости.
Вечером 1 октября власти Грузии заявили о задержании Саакашвили в Тбилиси. Сегодня утром Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию, несмотря на то, что против него в этой стране открыты уголовные дела.
Напомним, украинский МИД уже вызвал к себе грузинского посла, чтобы получить официальную информацию о Саакашвили. Отметим, что экс-президент Грузии сейчас является гражданином Украины.
В то же время в Офисе президента заявили, что видят в действиях Грузии мотив мести в отношении Саакашвили.
Как писало РБК-Украина, перед задержанием Саакашвили успел выложить в соцсети видео с последним своим обращением к грузинам и соратникам.