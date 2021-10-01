RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Президент Грузії заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі

Автор: Дмитро Левицький

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання екс-президента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео звернення Зурабішвілі.

"Моя відповідь проста та остаточна: ні та ніколи", - заявила вона, вказавши на те, що Грузія втомилася і зараз мріє про мир та справедливість.

Ввечері 1 жовтня влада Грузії заявила про затримання Саакашвілі у Тбілісі. Сьогодні вранці Саакашвілі повідомив про своє повернення у Грузію, попри те, що проти нього в цій країні відкриті кримінальні справи.

Нагадаємо, українське МЗС вже викликало до себе грузинського посла, щоб отримати офіційну інформацію щодо Саакашвілі. Зазначимо, що екс-президент Грузії наразі є громадянином України.

Водночас в Офісі президента заявили, що бачать у діях Грузії мотив помсти щодо Саакашвілі.

Як писало РБК-Україна, перед затриманням Саакашвілі встиг викласти у соцмережі відео з останнім своїм зверненням до грузинів та соратників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міхеіл СаакашвіліГрузіяЗадержание