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Президент Грузії виступила за повернення посла до України

Новость на русском → Тбілісі, П'ятниця 09 квітня 2021 17:21
Президент Грузії виступила за повернення посла до України Фото: президент Грузії Саломе Зурабішвілі (2020news.ge)
Автор: РБК-Україна

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі на тлі стягування російських військ виступила на підтримку України. Вона також пропонує уряду якомога швидше повернути грузинського посла.

Про це пишуть "Новини Грузії".

"Я не хочу закінчувати свій виступ 9 квітня, який є днем нашої незалежності, не згадавши сьогоднішню боротьбу наших українських друзів, не висловивши їм солідарність. Вважаю, що сьогодні в знак солідарності необхідно негайно повернути посла до Києва", - заявила вона.

Нагадаємо, Грузія відкликала свого посла з Києва для консультацій у травні 2020 року, незабаром після того, як екс-президента цієї країни Михайла Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ України.

При цьому в уряді Грузії заявили, що Тбілісі не буде розривати дипломатичні відносини з Києвом через призначення Саакашвілі. При цьому там постійно нагадують, що колишній президент засуджений і розшукується в Грузії.

Сам президент України Володимир Зеленський назвав помилкою відкликання грузинського посла, а також виключив дзеркальні кроки. Він також підкреслив, що сьогодні Саакашвілі є українським громадянином, і Київ не має ні з ким консультуватися при призначенні своїх громадян на будь-які посади.

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