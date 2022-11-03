Президент Греції відвідала постраждалі від росіян райони Київської області

У четвер, 3 листопада, президент Греції Катерина Сакелларопулу прибула до України. Вона відвідала регіони Київської області, які постраждалі від дій російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Kathimerini.
Сакелларопулу перебуває з візитом в Україні у супроводі міністра національної оборони Нікоса Панайотопулоса.
"У ході свого візиту пані Сакелларопулу відвідала міста Бородянка, Буча та Ірпінь, які постраждали від російських бомбардувань, де провела переговори з місцевою владою та мешканцями", - йдеться у повідомленні.
У Бучі пані Сакелларопулу відвідала місце, де було виявлено масові поховання громадян України на території церкви Святого Андрія, та ознайомилася з фотовиставкою із жертвами війни. Після цього президент республіки проведе зустріч та переговори зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським
Нагадаємо, що нещодавно Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Греції.
Раніше стало відомо, що Греція почала постачати бойові машини піхоти Україні.
Минулого місяця повідомлялося про те, що Греція передасть Україні 40 радянських бойових машин піхоти. Поставки передбачені в рамках кругового обміну з Німеччиною, яка поставить Греції стільки ж німецьких Marder.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.