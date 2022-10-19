Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Греції: про що говорили

У середу, 19 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільником МЗС Греції Нікосом Дендіасом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Під час зустрічі були обговорені питання двосторонньої взаємодії, а саме посилення підтримки України та санкційного тиску на Росію. Також було проговорено забезпечення консолідованої й твердої реакції міжнародної спільноти на злочини російського агресора проти України.

"Ми відчуваємо цю підтримку. Хочу подякувати вашому суспільству за надзвичайно тепле ставлення греків до українців", - заявив Зеленський.

Президент закликав Грецію активно долучитися до відновлення України, передусім об’єктів енергетичної сфери. Також Зеленський висловив сподівання, що Греція й надалі підтримуватиме Україну на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції.