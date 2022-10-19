Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Греції: про що говорили
У середу, 19 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільником МЗС Греції Нікосом Дендіасом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Під час зустрічі були обговорені питання двосторонньої взаємодії, а саме посилення підтримки України та санкційного тиску на Росію. Також було проговорено забезпечення консолідованої й твердої реакції міжнародної спільноти на злочини російського агресора проти України.
"Ми відчуваємо цю підтримку. Хочу подякувати вашому суспільству за надзвичайно тепле ставлення греків до українців", - заявив Зеленський.
Президент закликав Грецію активно долучитися до відновлення України, передусім об’єктів енергетичної сфери. Також Зеленський висловив сподівання, що Греція й надалі підтримуватиме Україну на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції.
Нагадаємо, що Греція почала постачати бойові машини піхоти Україні.
Минулого місяця повідомлялося про те, що Греція передасть Україні 40 радянських бойових машин піхоти. Поставки передбачені в рамках кругового обміну з Німеччиною, яка поставить Греції стільки ж німецьких Marder.
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