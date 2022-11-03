Президент Греции посетила пострадавшие от россиян районы Киевской области

В четверг, 3 ноября, президент Греции Екатерина Сакелларопулу прибыла в Украину. Она посетила регионы Киевской области, пострадавшие от действий российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Kathimerini .

Сакелларопулу находится с визитом в Украину в сопровождении министра национальной обороны Никоса Панайотопулоса.

"В ходе своего визита госпожа Сакелларопулу посетила города Бородянка, Буча и Ирпень, пострадавшие от российских бомбардировок, где провела переговоры с местными властями и жителями", - говорится в сообщении.

В Буче госпожа Сакелларопулу посетила место, где были обнаружены массовые захоронения граждан Украины на территории церкви Святого Андрея, и ознакомилась с фотовыставкой с жертвами войны. После этого президент республики проведет встречу и переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.