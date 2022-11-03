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Президент Греции посетила пострадавшие от россиян районы Киевской области

Фото: Президент Греции Екатерина Сакелларопулу (t.me/bucha_city)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 3 ноября, президент Греции Екатерина Сакелларопулу прибыла в Украину. Она посетила регионы Киевской области, пострадавшие от действий российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Kathimerini.

Сакелларопулу находится с визитом в Украину в сопровождении министра национальной обороны Никоса Панайотопулоса.

"В ходе своего визита госпожа Сакелларопулу посетила города Бородянка, Буча и Ирпень, пострадавшие от российских бомбардировок, где провела переговоры с местными властями и жителями", - говорится в сообщении.

В Буче госпожа Сакелларопулу посетила место, где были обнаружены массовые захоронения граждан Украины на территории церкви Святого Андрея, и ознакомилась с фотовыставкой с жертвами войны. После этого президент республики проведет встречу и переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Напомним, что недавно Зеленский встретился с министром иностранных дел Греции.

Ранее стало известно, что Греция стала поставлять боевые машины пехоты Украине.

В прошлом месяце сообщалось о том, что Греция передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты. Поставки предусмотрены в рамках кругового обмена с Германией, которая поставит Греции столько же германских Marder.

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