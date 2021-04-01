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Президент Германии вакцинировался от коронавируса препаратом AstraZeneca

Новина українською → Берлин, Четверг 01 апреля 2021 16:59
Президент Германии вакцинировался от коронавируса препаратом AstraZeneca Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер во время вакцинации (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вакцинировался от коронавируса. Сегодня он привился первой дозой вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщает пресс-служба Штайнмайера в Facebook.

"Федеральный президент хотел бы призвать жителей Германии воспользоваться предложениями о вакцинации от семейного врача или центра вакцинации, как только придет их очередь. Чем раньше как можно больше людей воспользуются их предложениями о вакцинации, тем быстрее вирус будет побежден", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Германии приняли решение использовать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca только для граждан старше 60 лет.

Кроме того, немецкий регулятор вакцин заявил 30 марта, что зафиксировал 31 случай образования тромбов в мозге после вакцинации препаратом AstraZeneca. В девяти случаях люди умерли.

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