Президент Германии вакцинировался от коронавируса препаратом AstraZeneca
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вакцинировался от коронавируса. Сегодня он привился первой дозой вакцины AstraZeneca.
Об этом сообщает пресс-служба Штайнмайера в Facebook.
"Федеральный президент хотел бы призвать жителей Германии воспользоваться предложениями о вакцинации от семейного врача или центра вакцинации, как только придет их очередь. Чем раньше как можно больше людей воспользуются их предложениями о вакцинации, тем быстрее вирус будет побежден", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Германии приняли решение использовать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca только для граждан старше 60 лет.
Кроме того, немецкий регулятор вакцин заявил 30 марта, что зафиксировал 31 случай образования тромбов в мозге после вакцинации препаратом AstraZeneca. В девяти случаях люди умерли.