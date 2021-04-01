Президент Німеччини вакцинувався від коронавірусу препаратом AstraZeneca

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер вакцинувався від коронавірусу. Сьогодні він прищепився першою дозою вакцини AstraZeneca.

Про це повідомляє прес-служба Штайнмайера в Facebook.

"Федеральний президент хотів би закликати жителів Німеччини скористатися пропозиціями про вакцинацію від сімейного лікаря або центру вакцинації, як тільки прийде їх черга. Чим раніше як можна більше людей скористаються їхніми пропозиціями щодо вакцинації, тим швидше вірус буде переможений", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Німеччині прийняли рішення використовувати вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca тільки для громадян старше 60 років.

Крім того, німецький регулятор вакцин заявив 30 березня, що зафіксував 31 випадок утворення тромбів в мозку після вакцинації препаратом AstraZeneca. У дев'яти випадках люди померли.