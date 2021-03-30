В Германии зафиксировали 9 смертей после вакцинации препаратом AstraZeneca

Немецкий регулятор вакцин заявил 30 марта, что зафиксировал 31 случай сгустков крови в мозге после вакцинации препаратом AstraZeneca. В девяти случаях люди умерли.

Институт Пола Эрлиха (PEI) заявил, что в настоящее время зарегистрирован 31 случай образования тромбов в мозговых венах, что известно как тромбоз синусных вен. В 19 случаях наблюдался дефицит тромбоцитов или тромбоцитепения. В девяти случаях люди скончались.

За исключением двух случаев, все сообщения касались женщин в возрасте от 20 до 63 лет. Двум мужчинам было 36 и 57 лет.