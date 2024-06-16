Президент Фінляндії вважає, що Китай може заставити Путіна припинити війну проти України

Президент Фінляндії Александр Стубб під час спілкування з журналістами на саміті миру у Швейцарії заявив, що Китай може відіграти ключову роль у встановленні миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на yle .

"Я наполегливо закликаю Китай у тому, що він міг би вплинути на Путіна, покласти край цій війні, – заявив Стубб.

Крім Китаю, важливу роль у досягненні миру може відіграти Глобальний Південь, зазначив президент Фінляндії.

Він зауважив, що у саміті беруть участь "багато представників із країн Латинської Америки, Африки, Азії та особливо Близького Сходу".

"Це дає надію, що ми зможемо вийти на шлях миру, і я вважаю за важливе, щоб це сталося на умовах України", – сказав Стубб.

Фінський лідер також звернувся до російського диктатора Володимира Путіна із закликом припинити віну. Водночас Стубб відкинув "мирну ініціативу" Путіна.