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Президент Финляндии считает, что Китай может заставить Путина прекратить войну против Украины

Воскресенье 16 июня 2024 06:20
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Президент Финляндии считает, что Китай может заставить Путина прекратить войну против Украины Фото: Президент Финляндии Александр Стубб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Финляндии Александр Стубб, общаясь с журналистами на саммите мира в Швейцарии, заявил, что Китай может сыграть ключевую роль в установлении мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на yle.

"Я упорно призываю Китай в том, что он мог бы повлиять на Путина, положить конец этой войне, – заявил Стубб.

Кроме Китая, немаловажную роль в достижении мира может сыграть Глобальный Юг, отметил президент Финляндии.

Он отметил, что в саммите участвуют "многие представители из стран Латинской Америки, Африки, Азии и особенно Ближнего Востока".

"Это дает надежду, что мы сможем выйти на путь мира, и я считаю важным, чтобы это произошло на условиях Украины", – сказал Стубб.

Финский лидер также обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом прекратить вину. В то же время Стубб отверг "мирную инициативу" Путина.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предположил , что Китай не участвует в саммите мира в Швейцарии потому, что об этом руководство КНР попросил Путин.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил важность участия стран Глобального Юга в саммите мира.

Ультиматум Путина и отношение к нему

Кратко: предложение российского диктатора состоит в том, чтобы Украина отказалась от своих четырех областей и пообещала не вступать в НАТО. Детальнее - в материале РБК-Украина.

Президент Владимир Зеленский назвал это предложение очередным "ультиматумом" диктатора и заявил, что действия Путина направлены на возрождение нацизма.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал предложение Путина "несерьезным".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отвергла предложение российского диктатора как "пропагандистский ход".

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