Мелоні вважає пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні "пропагандистським ходом"

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні у своєму виступі на саміті G7 відкинула пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про припинення вогню проти України як "пропагандистський хід".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Відповідаючи на запитання про пропозицію Путіна щодо припинення вогню, Мелоні відповіла, що це "мені здається швидше пропагандистським ходом, ніж справжнім".

"Якщо пропозиція президента Путіна така: ми готові до мирних переговорів, якщо Україна визнає вторгнення в Україну та відмовиться від окупованих частин... це не здається мені особливо ефективним як пропозиція", — сказала Мелоні.

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