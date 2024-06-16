Мелоні вважає пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні "пропагандистським ходом"
Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні у своєму виступі на саміті G7 відкинула пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про припинення вогню проти України як "пропагандистський хід".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Відповідаючи на запитання про пропозицію Путіна щодо припинення вогню, Мелоні відповіла, що це "мені здається швидше пропагандистським ходом, ніж справжнім".
"Якщо пропозиція президента Путіна така: ми готові до мирних переговорів, якщо Україна визнає вторгнення в Україну та відмовиться від окупованих частин... це не здається мені особливо ефективним як пропозиція", — сказала Мелоні.
Ультиматум Путіна і ставлення до нього
Коротко: пропозиція російського диктатора полягає в тому, щоб Україна відмовилася від своїх чотирьох областей і пообіцяла не вступати в НАТО. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.
Президент Володимир Зеленський назвав цю пропозицію черговим "ультиматумом" диктатора і заявив, що дії Путіна спрямовані на відродження нацизму.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав пропозицію Путіна "несерйозною".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.