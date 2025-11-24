Президент Фінляндії після розмови з Зеленським натякнув на прогрес у Женеві

Переговори в Женеві між українською та американською делегаціями стали кроком вперед, але все ще залишаються важливі питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на президента Фінляндії Александра Стубба у соцмережі Х.
За словами Стубба, сьогодні зранку у понеділок, 24 листопада, він провів розмову із президентом України Володимиром Зеленським.
"Я вітаю прогрес, досягнутий під час вчорашніх зустрічей між США та Україною в Женеві. Переговори стали кроком вперед, але все ще залишаються важливі питання, які необхідно вирішити", - написав Стубб за результатами розмови.
"Будь-яке рішення, що належить до компетенції ЄС або НАТО, буде обговорено та прийнято членами ЄС та НАТО в окремому порядку", - додав він.
Нагадаємо, вчора 23 листопада у Женеві стартували обговорення мирного плану між представниками США, України, Британії, Франції та Німеччини.
Остаточний варіант буде узгоджено безпосередньо на зустрічі президента України Володимира Зеленського та Трампа.
За даними Reuters, яке посилається на американського чиновника, попередні переговори, схоже, були "продуктивними та навіть переконливими". Також чиновник сказав, що вони "завершилися угодами в деяких сферах".
Сам Зеленський вже зробив заяву за результатами перших переговорів у Женеві. Коментар також дав секретар РНБО України Рустем Умеров - за його словами, перероблений план "відображає більшість українських пріоритетів".
Також стало відомо, що за підсумками переговорів у Женеві державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.