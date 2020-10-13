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Президент Еврокомиссии заявила о начале масштабной реновации в ЕС

ЕС, Вторник 13 октября 2020 06:01
Президент Еврокомиссии заявила о начале масштабной реновации в ЕС
Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf de)
Автор: РБК-Украина

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн заявила о начале масштабной реновации официальных зданий и частного жилья в ЕС для повышения их энергоэффективности. Благодаря программам реновации можно будет создать новые рабочие места в строительном секторе.

Об этом она заявила во время выступления на пленарном заседании Комитета регионов в рамках европейской недели регионов и городов.

Реновация будет направлена в основном на школы, больницы, социальные дома, за состояние которых обычно отвечает местная власть.

"От вас зависит распространение этой волны реновации в ваши города и регионы. Нам нужна ваша помощь, чтобы привлечь ваших граждан и соседей, а также другие города, которые разделяют с нами общие цели. Я думаю, что многие из вас уже разделяют это видение более "зеленого" будущего", - добавила Урсула фон дер Ляєн.

Регионы в ЕС получают ресурсы для "зеленой" трансформации.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия усилит контроль за крупнейшими мировыми цифровыми компаниями. Речь идет о таких компаниях как Apple, Google, Amazon и Facebook.

Также Европейская комиссия согласовала восемь программ макрофинансовой помощи для поддержки партнеров по расширению и соседству.

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