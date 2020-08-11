Еврокомиссия согласовала программу помощи для Украины на 1,2 млрд евро

Фото: флаги Еврокомиссии (flickr.com/soroll)

Всего Еврокомиссия утвердила восемь программ помощи для поддержки партнеров

Европейская комиссия согласовала восемь программ макрофинансовой помощи для поддержки партнеров по расширению и соседству. В их число вошла и программа помощи Украине в размере 1,2 млрд гривен.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ЕК.

"На сегодня комиссия от имени ЕС согласовала меморандумы о взаимопонимании по программам макрофинансовой помощи (МФП) с восемью партнерами. Соглашения являются частью пакета МФП на 3 миллиарда евро для десяти партнеров по расширению и соседству, призванного помочь им уменьшить экономические последствия пандемии коронавируса", - говорится в заявлении.

Меморандумы о взаимопонимании уже согласованы с Албанией, Грузией, Иорданией, Косово, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией и Украиной.

Отмечается, что меморандумы о взаимопонимании предусматривают действия в области политики, которые бенефициары принимают на себя для получения второго транша макрофинансовой помощи.

"Для Украины политические условия программы МФП на сумму 1,2 млрд евро являются более крупными и всеобъемлющими и касаются укрепления управления государственными финансами, управления и верховенства закона, реформы судебной системы, конкуренции на газовом рынке, улучшения бизнес-климата и управления государственными предприятиями", - говорится в заявлении.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал меморандум о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.

Кроме того, в ЕС допустили, что Украина выполнит условия программы на 1,2 млрд евро до конца года.