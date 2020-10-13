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Президент Єврокомісії заявила про початок масштабної реновації в ЄС

ЄС, Вівторок 13 жовтня 2020 06:01
Президент Єврокомісії заявила про початок масштабної реновації в ЄС
Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf de)
Автор: РБК-Україна

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про початок масштабної реновації офіційних будівель та приватного житла в ЄС для підвищення їх енергоефективності. Завдяки програмам реновації можна буде створити нові робочі місця у будівельному секторі.

Про це вона заявила під час виступу на пленарному засіданні Комітету регіонів в рамках Європейського тижня регіонів та міст.

Реновація буде спрямована здебільшого на школи, лікарні, соціальні будинки, за стан яких зазвичай відповідає місцева влада.

"Від вас залежить поширення цієї хвилі реновації у ваші міста та регіони. Нам потрібна ваша допомога, щоб залучити ваших громадян та сусідів, а також інші міста, які поділяють з нами спільні цілі. Я гадаю, що багато з вас вже поділяють це бачення більш "зеленого" майбутнього", - додала Урсула фон дер Ляєн.

Регіони в ЄС отримують ресурси для "зеленої" трансформації.

Раніше стало відомо, що Європейська комісія посилить контроль за найбільшими світовими цифровими компаніями. Йдеться про такі компанії як Apple, Google, Amazon і Facebook.

Також Європейська комісія погодила вісім програм макрофінансової допомоги для підтримки партнерів по розширення та сусідства.

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