ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Президент Еврокомиссии и премьер Британии встретятся для обсуждения Brexit

Пятница 02 октября 2020 12:23
Президент Еврокомиссии и премьер Британии встретятся для обсуждения Brexit
Фото: флаги Великобритании и ЕС (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и премьер-министр Британии Борис Джонсон проведут видеоконференцию, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг Brexit. Она запланирована на 3 октября.

Об этом сообщил спикер президента Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Обновление календаря президента фон дер Ляен: завтра после обеда состоится видеоконференция с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, для подведения итогов переговоров и обсуждения следующих шагов", - написал он в своем Twitter.

Напомним, накануне Европейский союз официально уведомил Великобританию о нарушении ею соглашения о Brexit после того, как Палата общин британского парламента окончательно поддержала законопроект о внутреннем рынке.

Также ранее в Еврокомиссии заявили, что попытки Британии дать соглашению новую интерпретацию подрывают доверие между сторонами.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Джонсон обвинил Евросоюз в угрозе продовольственной блокадой.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Brexit
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь