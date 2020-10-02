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Президент Єврокомісії та прем’єр Британії зустрінуться для обговорення Brexit

П'ятниця 02 жовтня 2020 12:23
Президент Єврокомісії та прем’єр Британії зустрінуться для обговорення Brexit
Фото: пропори Британії та ЄС (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон проведуть відеоконференцію, щоб обговорити ситуацію, яка склалась довкола Brexit. Вона запланована на 3 жовтня.

Про це повідомив речник президента Єврокомісії Ерік Мамер.

"Оновлення до календаря президента фон дер Ляєн: завтра після обіду відбудеться відеоконференція з прем’єром Британії Борисом Джонсоном, для підведення підсумків перемовин та обговорення наступних кроків", - написав він у своєму Twitter.

Нагадаємо, напередодні Європейський союз офіційно повідомив Великобританію про порушення нею угоди про Brexit, після того, як Палата громад британського парламенту остаточно підтримала законопроєкт про внутрішній ринок.

Також раніше у Єврокомісії заявили, що спроби Британії дати угоді нову інтерпретацію підривають довіру між сторонами.

Крім того, РБК-Україна писало, що Джонсон звинуватив Євросоюз у погрозі продовольчою блокадою.

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