ЕС жестко отреагировал на попытки Британии нарушить Brexit-договоренности

Фото: флаги Великобритании и ЕС (twitter.com)

Еврокомиссия выступила с жестким заявлением по итогам чрезвычайной встречи совместного Комитета ЕС-Великобритания по выполнению соглашения о Brexit. Там заявляют, что попытки Британии дать соглашению новую интерпретацию подрывают доверие между сторонами.

Соответствующее заявление было обнародовано на сайте Еврокомиссии.

Как сообщается, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сегодня с рабочим визитом прилетел в Лондон. Он с канцлером герцогства Ланкастер Майклом Говом обсудил намерения Британии.

В ходе переговоров Шефчович отметил, что своевременная и полная имплементация соглашения о выходе, с которой согласились премьер-министр Борис Джонсон и его правительство, и которая была ратифицирована Палатами парламента Великобритании менее чем год назад, является правовым обязательством сторон.

"Соглашение о выходе содержит ряд механизмов и правовых средств для решения проблем с нарушением правовых обязательств, содержащихся в тексте, и Европейский Союз не будет колебаться в их применении", - отметил Шефчович.

Отметим, законопроект Британии о внутреннем рынке касается вопросов так называемого протокола Северной Ирландии - элемента соглашения о выходе из ЕС, назначенного предотвратить возвращение "жесткой" границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Напомним, ранее Европейский Союз созвал внеочередную встречу совместного комитета с Британией, из-за то, что британское правительство планирует утвердить законопроект, который противоречит соглашению о Brexit.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен раскритиковала Британию из-за этого законопроекта.