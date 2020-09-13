Джонсон обвинил ЕС в угрозе продовольственной блокады Британии

Фото: Борис Джонсон (flickr.com.mfarussia)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил Евросоюз в угрозе продовольственной блокадой. По его словам, такие действия угрожают уничтожением экономической и территориальной целостности Великобритании.

Об этом Джонсон написал в материале для Daily Telegraph, вышедшей 12 сентября, сообщает DW.

По словам британского премьера, Евросоюз угрожает "остановить перевозки продуктов питания из Великобритании в Северную Ирландию" в дополнение к пошлинам на импорт из Соединенного Королевства в Северную Ирландию.

Джонсон отметил, что блокада одной из частей Соединенного Королевства грозит "уничтожением экономической и территориальной целостности" страны.

Он считает, что таким образом, ЕС хочет усилить свое "крайнее толкование" соглашения о Северной Ирландии.

В свою очередь, официальный представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил в Twitter, что соглашение "не является угрозой целостности Великобритании".

Он подчеркнул, что ЕС не отказывается внести Великобританию в перечень третьих стран для импорта продовольствия.

"Чтобы попасть в список, мы должны знать абсолютно все о правилах в стране, в частности для импорта. Такой же объективный процесс применяется ко всем перечисленным странам", - написал Барнье.

Напомним, Джонсон призвал депутатов-консерваторов поддержать проект закона, который нарушает соглашение с ЕС.

Ранее вВновую интерпретацию подрывают доверие между сторонами.

Отметим, что Великобритания ожидает большей гибкости от Евросоюза на переговорах о соглашении о свободной торговле, иначе правительство готово выйти из ЕС без соглашения.

Ранее Джонсон назвал 15 октября крайним сроком для согласования соглашения о свободной торговле.