Президент Естонії закликав ЄС серйозно розглянути повне торгове ембарго проти РФ

Відключення країн Балтії від Росії

Нагадаємо, що вчора, у суботу, 8 лютого, країни Балтії запланували завершити від'єднання від російської енергосистеми, розірвавши таким чином історичні зв'язки з Москвою у сфері енергетики. У результаті процес пішов успішно.

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас виступив з заявою про відключення країн Балтії від енергомережі РФ.

Вже сьогодні стало відомо, що країни Балтії синхронізувалися з енергомережею ЄС.

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