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Президент Эстонии призвал ЕС серьезно рассмотреть полное торговое эмбарго против РФ

Фото: президент Эстонии Алар Карис (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Эстонии Алар Карис считает, что Евросоюзу следует серьезно рассмотреть введение полного торгового эмбарго против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Эстонии.

Карис отметил, что Евросоюзу следует серьезно рассмотреть введение полного торгового эмбарго против России.

"Европейский Союз должен еще больше усилить свою независимость и прекратить импорт российских энергоносителей в ЕС. Мы даже должны серьезно рассмотреть возможность полного торгового эмбарго против России", - написал он.

Отключение стран Балтии от России

Напомним, что вчера, в субботу, 8 февраля, страны Балтии запланировали завершить отсоединение от российской энергосистемы, разорвав таким образом исторические связи с Москвой в сфере энергетики. В результате процесс пошел успешно.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас выступил с заявлением об отключении стран Балтии от энергосети РФ.

Уже сегодня стало известно, что страны Балтии синхронизировались с энергосетью ЕС.

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