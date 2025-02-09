Президент Эстонии призвал ЕС серьезно рассмотреть полное торговое эмбарго против РФ

Отключение стран Балтии от России

Напомним, что вчера, в субботу, 8 февраля, страны Балтии запланировали завершить отсоединение от российской энергосистемы, разорвав таким образом исторические связи с Москвой в сфере энергетики. В результате процесс пошел успешно.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас выступил с заявлением об отключении стран Балтии от энергосети РФ.

Уже сегодня стало известно, что страны Балтии синхронизировались с энергосетью ЕС.

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