Президент Эстонии вакцинировалась COVID-препаратом AstraZeneca

Сегодня, 5 марта, президент Эстонии Керсти Кальюлайд получила первую дозу вакцины от коронавируса. Прививку ей сделали препаратом AstraZeneca.

Как сообщается, основанием для вакцинации президента стал предстоящий визит в Афганистан. Там она должна встретиться с миссией НАТО, в которой задействованы и эстонские военнослужащие.

После прививки Кальюлайд заверила, что все утвержденные в ЕС вакцины - качественные и заслуживающие доверия.

"Меня вакцинировали препаратом AstraZeneca, но это не имеет значения - все допущенные регулятором вакцины являются безопасными, а возможные побочные эффекты - мелочь по сравнению с тем, какие осложнения может вызвать болезнь", - отметила она.