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Премьер Венгрии получил первую прививку от COVID-19

Новина українською → Будапешт, Воскресенье 28 февраля 2021 13:17
Премьер Венгрии получил первую прививку от COVID-19 Фото: Виктор Орбан во время вакцинации (facebook.com/orbanviktor)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 28 февраля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал первую прививку от коронавируса. Он вакцинировался китайским препаратом Sinopharm.

Об этом Орбан сообщил в Facebook.

"COVID 2/110. Я вакцинирован", - написал он.

Несколько месяцев назад Орбан выступал за вакцинацию китайской вакциной от коронавируса.

"Я тоже сделаю прививку, жду своей очереди. Я с нетерпением жду китайской вакцины, доверяю ей, потому что этот вирус известен китайцам уже давно", - заявил он тогда.

Напомним, вчера от коронавируса вакцинировался президент Венгрии Янош Адер. Он призвал общественность последовать его примеру.

Отметим, что Венгрия получила вакцин от пяти производителей, включая китайскую Sinopharm. Первая партия вакцины Sinopharm прибыла в Будапешт 16 февраля. Венгрия начала введение вакцины Sinopharm 24 февраля.

Кроме того, 22 января Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от COVID "Спутник V", которая должна поступить в страну в три этапа.

После этого, 2 февраля, Венгрия получила первую партию российской вакцины "Спутник V". В страну доставили 40 тысяч доз препарата

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