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Президент Венгрии привился от COVID-19 китайской вакциной

Новина українською → Суббота 27 февраля 2021 15:02
Президент Венгрии привился от COVID-19 китайской вакциной Фото: курс доллара (hungarytoday.hu)
Автор: Александр Белоус

Президент Венгрии Янош Адер получил первую дозу китайской вакцины Sinopharm против Covid-19. Он призвал общественность последовать его примеру.

Об этом сообщает издание Hungary Today.

Выступая перед государственными СМИ, президент призвал зарегистрироваться для вакцинации как можно раньше, а также явиться, чтобы получить укол, как только терапевт уведомит об этом.

"Давайте доверять нашим врачам, нашей системе здравоохранения", - сказал президент Венгрии, добавив, что он надеется, что "эпидемия скоро останется позади".

В настоящее время Венгрия получила вакцин от пяти производителей, включая китайскую Sinopharm. Первая партия вакцины Sinopharm прибыла в Будапешт 16 февраля. Венгрия начала введение вакцины Sinopharm 24 февраля.

По состоянию на 26 февраля 521 283 человека получили как минимум первую прививку вакцины, а 240 622 человека получили две прививки.

Кроме того, 22 января Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от COVID "Спутник V", которая должна поступить в страну в три этапа. После этого, 2 февраля, Венгрия получила первую партию российской вакцины "Спутник V". В страну доставили 40 тысяч доз препарата

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