Президент Венгрии привился от COVID-19 китайской вакциной

Президент Венгрии Янош Адер получил первую дозу китайской вакцины Sinopharm против Covid-19. Он призвал общественность последовать его примеру.

Выступая перед государственными СМИ, президент призвал зарегистрироваться для вакцинации как можно раньше, а также явиться, чтобы получить укол, как только терапевт уведомит об этом.

"Давайте доверять нашим врачам, нашей системе здравоохранения", - сказал президент Венгрии, добавив, что он надеется, что "эпидемия скоро останется позади".