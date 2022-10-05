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Стало відомо, хто тимчасово очолить ЗАЕС

Фото: Запорізька АЕС (facebook_com_rostinfocom)
Автор: Наталія Гурковська

Президент "Енергоатому" Петро Котін тимчасово взяв на себе виконання обов’язків генерального директора Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відео звернення, оприлюднене "Енергоатомом".

За його словами, на разі, після викрадення генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова, адміністрування станції ведеться з Києва.

"Всі подальші рішення стосовно роботи станції прийматимуться безпосередньо у центральному офісі НАЕК "Енергоатом", - сказав Котін.

Він додав, що усі технічні питання експлуатації енергоблоків ЗАЕС будуть, як і раніше, вирішуватись технічним персоналом атомної станції за погодженням з центральним офісом.

Викрадення гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова

1 жовтня гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем. Окупанти зупинили автомобіль, його самого затримали і з зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

Після цього МАГАТЕ заявило про те, що воно отримало інформацію про "тимчасове затримання" Мурашова.

При цьому в агентстві наголошували, що викрадення Мурашова прямо впливає на ядерну безпеку ЗАЕС. Пізніше стало відомо, що директора Запорізької АЕС звільнили з російського полону. Але Мурашов більше не обійматиме посаду гендиректора ЗАЕС.

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Запорізька АЕС