Отец Ассанжа просит экстрадировать сына в Австралию

Фото: Джулиан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

Премьер Австралии заявил, что Ассанж не может рассчитывать на особое отношение на родине

Отец основателя платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон призвал власти Австралии запросить экстрадицию его сына из Великобритании. Об этом говорится в его обращении, опубликованном 14 апреля, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Шиптон сообщил, что уже состоялись консультации между одним из сенаторов и высокопоставленным сотрудником МИД Австралии по вопросу возможного возвращения его сына на родину.

"Департамент иностранных дел и премьер-министр должны все взвесить и что-то сделать. Можно найти решение, которое удовлетворит всех", - говорится в его обращении.

Отец Ассанжа обеспокоен "внешним видом и состоянием здоровья сына при его аресте в Лондоне".

"Мне 74 года, и я выгляжу лучше его, а ему 47. Это такой шок", - заявил Шиптон.

Он также отметил, что на протяжении многих месяцев его сын "жил как заключенный в тюрьме строгого режима".

"Он даже не мог пойти в туалет. Там были камеры, наблюдавшие за каждым его движением", - добавил он.

В то же время 12 апреля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Ассанж не может рассчитывать на "особое отношение" к себе со стороны его родной страны.

Напомним, ранее британские парламентарии обратились с призывом к главе МВД страны Саджиду Джавиду экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швецию, а адвокат арестованного Дженнифер Робинсон заявила, что ее подзащитный готов сотрудничать со шведским следствием.