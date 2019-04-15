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Президент Еквадору звинуватила Ассанжа в спробі зробити з посольства "центр шпигунства"

Новини » Політика    15.04.2019 - 06:10
Президент Еквадору звинуватила Ассанжа в спробі зробити з посольства "центр шпигунства"
Фото: Джуліан Ассанж (gettyimages.com)

Велика Британія зобов'язалася дотримуватися основних прав Ассанжа

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж неодноразово порушував умови свого притулку і намагався використовувати еквадорське посольство в Лондоні як "центр шпигунства". Про це заявив президент Еквадору Ленін Моренно, передає РБК-Україна з посиланням на Guardian.

Морено також повідомив, що отримав від Великої Британії письмові зобов'язання, що основні права Ассанжа будуть дотримані і його не відправлять у місце, де йому може загрожувати смертна кара.

"Ми не можемо дозволити нашому дому, що відкрив свої двері, стати центром шпигунства", - підкреслив президент Еквадору.

Він додав, що будь-яка спроба дестабілізувати ситуацію неприйнятна для Еквадору, тому що "ми є суверенною державою і поважаємо політику кожної з країн".

Нагадаємо, 11 квітня у Лондоні затримали засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа - посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство, де його затримали із застосуванням сили. У свою чергу влада Еквадору скасували рішення про надання засновникові WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.

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