Президент Єгипту проведе саміт миру щодо припинення війни в Газі 13 жовтня

У Єгипті пройде міжнародний саміт, на якому світові лідери обговорять шляхи досягнення миру на Близькому Сході та припинення конфлікту в секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію канцелярії президента Єгипту Абдель Фаттаха Ас-Сісі.
У понеділок, 13 жовтня 2025 року, в єгипетському курортному місті Шарм-ель-Шейх відбудеться міжнародний форум під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху". Його проведення приурочено до активізації дипломатичних зусиль із врегулювання ситуації на Близькому Сході та досягнення сталого миру в регіоні.
У заході візьмуть участь лідери понад 20 держав. Саміт пройде під співголовуванням президента Єгипту Абделя Фаттаха Ас-Сісі та президента США Дональда Трампа. Учасники мають намір обговорити механізми припинення війни в секторі Газа, а також заходи щодо зміцнення стабільності та безпеки на Близькому Сході.
Головне завдання саміту - виробити практичні кроки для деескалації конфлікту, а також ініціювати новий етап політичного діалогу і співпраці між країнами регіону.
Планується розглянути гуманітарні ініціативи, заходи з відновлення зруйнованої інфраструктури та створення довгострокової платформи для діалогу між конфліктуючими сторонами.
Організатори підкреслюють, що проведення форуму відображає стратегічне бачення адміністрації США, спрямоване на стабілізацію ситуації в найбільш напружених точках світу. У центрі уваги - припинення насильства, відновлення переговорів і формування міцної архітектури безпеки в регіоні.
Саміт у Шарм-ель-Шейху розглядається як ключовий дипломатичний крок на шляху до зниження напруженості та формування нової моделі регіональної взаємодії.
Нагадуємо, що ізраїльські війська збережуть присутність у секторі Газа до повного роззброєння ХАМАС, що передбачено мирним планом США. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху після набрання чинності угоди про припинення вогню, що почала діяти опівдні за місцевим часом.
Зазначимо, що президент США Дональд Трамп планує прибути з візитом до Ізраїлю в неділю, 12 жовтня, близько 15:00. Інформацію про дату візиту раніше озвучив ізраїльський громадський мовник Kan, однак офіційного підтвердження з боку американського лідера поки що не надходило.