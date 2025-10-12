RU

Президент Египта проведет саммит мира по прекращению войны в Газе 13 октября

Иллюстративное фото: президент Египта проведет саммит мира по прекращению войны в Газе 13 октября (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В Египте пройдет международный саммит, на котором мировые лидеры обсудят пути достижения мира на Ближнем Востоке и прекращения конфликта в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию канцелярии президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси.

В понедельник, 13 октября 2025 года, в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх состоится международный форум под названием "Саммит мира в Шарм-эль-Шейхе". Его проведение приурочено к активизации дипломатических усилий по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и достижению устойчивого мира в регионе.

В мероприятии примут участие лидеры более 20 государств. Саммит пройдет под сопредседательством президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси и президента США Дональда Трампа. Участники намерены обсудить механизмы прекращения войны в секторе Газа, а также меры по укреплению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

Цели и повестка дня форума

Главная задача саммита — выработать практические шаги для деэскалации конфликта, а также инициировать новый этап политического диалога и сотрудничества между странами региона.

Планируется рассмотреть гуманитарные инициативы, меры по восстановлению разрушенной инфраструктуры и создание долгосрочной платформы для диалога между конфликтующими сторонами.

Организаторы подчеркивают, что проведение форума отражает стратегическое видение администрации США, направленное на стабилизацию ситуации в наиболее напряжённых точках мира. В центре внимания — прекращение насилия, возобновление переговоров и формирование прочной архитектуры безопасности в регионе.

Саммит в Шарм-эль-Шейхе рассматривается как ключевой дипломатический шаг на пути к снижению напряженности и формированию новой модели регионального взаимодействия.

Напоминаем, что израильские войска сохранят присутствие в секторе Газа до полного разоружения ХАМАС, что предусмотрено мирным планом США. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после вступления в силу соглашения о прекращении огня, начавшего действовать в полдень по местному времени.

Отметим, что президент США Дональд Трамп планирует прибыть с визитом в Израиль в воскресенье, 12 октября, около 15:00. Информацию о дате визита ранее озвучил израильский общественный вещатель Kan, однако официального подтверждения со стороны американского лидера пока не поступало.

