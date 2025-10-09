Трамп незабаром відвідає Ізраїль в рамках зусиль щодо Гази, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп прибуде із візитом до Ізраїлю о 15:00 в неділю, 12 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Таку дату оприлюднив громадський мовник Kan, проте сам американський лідер її до теперішнього часу не підтвердив.

Наразі будівлю Кнесету в Єрусалимі підсвічено червоним, білим і синім кольорами на честь очікуваного візиту Трампа. Речник Кнесету заявив, що це триватиме до завершення візиту президента США.

Також повідомляється, що під час телефонної розмови сьогодні, 9 жовтня, ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху запросив американського лідера виступити перед Кнесетом. Чи погодився Трамп, залишається невідомим.