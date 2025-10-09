ua en ru
Чт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп незабаром відвідає Ізраїль в рамках зусиль щодо Гази, - ЗМІ

Ізраїль, Четвер 09 жовтня 2025 21:40
UA EN RU
Трамп незабаром відвідає Ізраїль в рамках зусиль щодо Гази, - ЗМІ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент США Дональд Трамп прибуде із візитом до Ізраїлю о 15:00 в неділю, 12 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Таку дату оприлюднив громадський мовник Kan, проте сам американський лідер її до теперішнього часу не підтвердив.

Наразі будівлю Кнесету в Єрусалимі підсвічено червоним, білим і синім кольорами на честь очікуваного візиту Трампа. Речник Кнесету заявив, що це триватиме до завершення візиту президента США.

Також повідомляється, що під час телефонної розмови сьогодні, 9 жовтня, ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху запросив американського лідера виступити перед Кнесетом. Чи погодився Трамп, залишається невідомим.

Угода щодо Гази

Нагадаємо, у ніч на четвер, 9 жовтня, Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану США.

Він повідомив, що ХАМАС фактично погодився звільнити всіх 48 заручників, а Ізраїль - відвести своїх солдатів до узгодженої лінії.

Зазначимо, у середу, 8 жовтня, президент США анонсував свою поїздку на Близький Схід. За словами Трампа, вона, ймовірно, відбудеться в неділю, 12 жовтня.

РБК-Україна раніше писало, що бойовики ХАМАС мають звільнити всіх заручників у першій половині наступного тижня. Підписання фінальної угоди щодо Гази планується в Єгипті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Дональд Трамп
Новини
Сирський назвав нові результати Добропільського контрнаступу
Сирський назвав нові результати Добропільського контрнаступу
Аналітика
Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни