Президент Чорногорії оголосив про розпуск парламенту

Відомо, що він видав даний указ на підставі пункту 3 статті 92 Конституції Чорногорії. За словами самого Джукановича, у нього є правові умови для розпуску парламенту та призначення виборів, якщо новий уряд не буде обрано.

Зауважимо, що сьогодні закінчується термін формування 44-го уряду для прем'єра Міодрага Лекіча, якого було обрано у грудні 2022 року. Однак він не зміг сформувати парламентську оскільки йому не вистачає трьох голосів від депутатів Громадянського руху УРА.

Після виданого указу позачергові парламентські вибори в Чорногорії можуть призначатись не раніше як через 60 днів після розпуску, і не пізніше як через 100 днів - тобто вони відбудуться десь наприкінці травня - на початку червня 2023 року.

Очікується, що Міло Джуканович оголосить остаточну дату виборів уже в п’ятницю.