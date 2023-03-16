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Президент Черногории объявил о роспуске парламента

Фото: Мило Джуканович, действующий президент Черногории (facebook predsjednikcg)
Автор: Наталья Кава

Президент Черногории Мило Джуканович в четверг, 16 марта, подписал указ о роспуске парламента. Это произошло после того, как ему не удалось сформировать правительство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на черногорскую телерадиокомпанию RTCG.

Известно, что он издал этот указ на основании пункта 3 статьи 92 Конституции Черногории. По словам самого Джукановича, у него есть правовые условия для роспуска парламента и назначения выборов, если новое правительство не будет избрано.

Заметим, что сегодня истекает срок формирования 44-го правительства для премьера Миодрага Лекича, избранного в декабре 2022 года. Однако он не смог сформировать парламентскую, поскольку ему не хватает трех голосов от депутатов Гражданского движения УРА.

После выданного указа внеочередные парламентские выборы в Черногории могут назначаться не ранее чем через 60 дней после роспуска, и не позднее чем через 100 дней - то есть они состоятся где-то в конце мая - начале июня 2023 года.

Ожидается, что Мило Джуканович объявит окончательную дату выборов уже в пятницу.

Напомним, 25 февраля президент Черногории Мило Джуканович выдвинул свою кандидатуру на третий президентский срок.

Также Черногория подписала с Украиной декларацию о поддержке ее вступления в НАТО.

К тому же , правительство Черногории выделило Украине 11% собственного военного бюджета.

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