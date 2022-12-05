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Уряд Чорногорії виділив Україні 11% власного військового бюджету

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Чорногорія, Понеділок 05 грудня 2022 22:57
Уряд Чорногорії виділив Україні 11% власного військового бюджету Фото: чорногорський уряд надав Україні військову допомогу з власного військового бюджету (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Уряд Чорногорії сьогодні, 5 грудня, ухвалив рішення про виділення Україні військової допомоги, яка дорівнює 11% військового бюджету країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Як зазначається у повідомленні, це сталося після того, як прем’єр-міністр Чорногорії Дритан Абазович і президент України Володимир Зеленський підписали у відеоформаті спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України.

Наразі після Бельгії і Чехії Чорногорія стала третьою країною НАТО, яка підписала згадану декларацію. При цьому голова чорногорського уряду підкреслив, що Подґориця повністю підтримує територіальну цілісність України та її право вибирати, в які організації вступати.

"Упевнений, що ця війна завершиться так, що Україна захистить свою територію", - констатував Абазович.

Сьогодні, 5 грудня, РБК-Україна повідомляло, що Чорногорія та Україна підписали спільну декларацію про підтримку євроатлантичних перспектив України.

Нагадаємо, що у Чорногорії, яка має населення 600 тисяч жителів, перебуває понад 10 тисяч біженців з України.

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