Уряд Чорногорії виділив Україні 11% власного військового бюджету

Уряд Чорногорії сьогодні, 5 грудня, ухвалив рішення про виділення Україні військової допомоги, яка дорівнює 11% військового бюджету країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

Як зазначається у повідомленні, це сталося після того, як прем’єр-міністр Чорногорії Дритан Абазович і президент України Володимир Зеленський підписали у відеоформаті спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України.

Наразі після Бельгії і Чехії Чорногорія стала третьою країною НАТО, яка підписала згадану декларацію. При цьому голова чорногорського уряду підкреслив, що Подґориця повністю підтримує територіальну цілісність України та її право вибирати, в які організації вступати.

"Упевнений, що ця війна завершиться так, що Україна захистить свою територію", - констатував Абазович.