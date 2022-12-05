Фото: Чорногорія підписала з Україною декларацію про підтримку її вступу в НАТО (GettyImages)

Прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович і президент України Володимир Зеленський у понеділок, 5 грудня, підписали спільну декларацію про підтримку євроатлантичних перспектив України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Balkan Insight.