Президент Чехії закликав зберегти ініціативу щодо боєприпасів для України
Чеська ініціатива з постачання боєприпасів для України має бути збережена, оскільки її зупинка була б незрозуміла для союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента Чехії Петра Павела журналістам, оприлюднену виданням Ceskenoviny.
"Якщо ми хочемо поважати те, що світ повинен функціонувати на основі певних правил, то ми повинні підтримувати кожного, хто є жертвою порушення таких правил", - наголосив політик.
Він зазначив, що у майбутньому на місці України може опинитися інший член НАТО або навіть Чехія, яка "очікувала б солідарності від інших".
Павел заявив, що чеська ініціатива за час свого існування довела ефективність з точки зору якості та надійності поставок боєприпасів, які потрібні Україні для захисту від російської агресії.
Політик додав, що завдяки цій ініціативі Чехія завоювала довіру союзників, оскільки через неї інвестуються мільярди в закупівлю боєприпасів.
"Я вважаю, що з цієї точки зору ми повинні продовжувати, тому що будь-яка спроба обмежити або скасувати цю ініціативу насправді зустріне велике нерозуміння навіть з боку наших союзників, оскільки вони довіряють цьому процесу, і ми фактично втратимо власну надійність", - наголосив чеський лідер.
Чеська ініціатива
Ініціатива Чехії з постачання понад мільйона артилерійських снарядів для України опинилася під загрозою через критику з боку популістської партії ANO, яка лідирує в опитуваннях напередодні жовтневих парламентських виборів.
Лідер політсили та екс-прем'єр країни Андрей Бабіш назвав ініціативу "гнилою" та пообіцяв скасувати її у разі перемоги. Його заступник Карел Гавлічек повідомив, що через "сумнівних постачальників і низьку якість" постачання боєприпасів має регулюватися на рівні НАТО.
Нагадаємо, у лютому минулого року чеський лідер Петр Павел заявив про намір зібрати 800 тисяч артилерійських снарядів для України. Першу партію снарядів ЗСУ отримали вже у червні минулого року.
Загалом Україна отримала від країн-учасниць ініціативи вже понад мільйон артилерійських снарядів. Нещодавно міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що до кінця року країна планує отримати ще 1,8 млн артилерійських снарядів.
