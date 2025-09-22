Президент Чехії закликав зберегти ініціативу щодо боєприпасів для України

Чеська ініціатива з постачання боєприпасів для України має бути збережена, оскільки її зупинка була б незрозуміла для союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента Чехії Петра Павела журналістам, оприлюднену виданням Ceskenoviny .

"Якщо ми хочемо поважати те, що світ повинен функціонувати на основі певних правил, то ми повинні підтримувати кожного, хто є жертвою порушення таких правил", - наголосив політик.

Він зазначив, що у майбутньому на місці України може опинитися інший член НАТО або навіть Чехія, яка "очікувала б солідарності від інших".

Павел заявив, що чеська ініціатива за час свого існування довела ефективність з точки зору якості та надійності поставок боєприпасів, які потрібні Україні для захисту від російської агресії.

Політик додав, що завдяки цій ініціативі Чехія завоювала довіру союзників, оскільки через неї інвестуються мільярди в закупівлю боєприпасів.

"Я вважаю, що з цієї точки зору ми повинні продовжувати, тому що будь-яка спроба обмежити або скасувати цю ініціативу насправді зустріне велике нерозуміння навіть з боку наших союзників, оскільки вони довіряють цьому процесу, і ми фактично втратимо власну надійність", - наголосив чеський лідер.