Президент Чехии призвал сохранить инициативу по боеприпасам для Украины

Чешская инициатива по поставкам боеприпасов для Украины должна быть сохранена, поскольку ее остановка была бы непонятна для союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павела журналистам, опубликованное изданием Ceskenoviny .

"Если мы хотим уважать то, что мир должен функционировать на основе определенных правил, то мы должны поддерживать каждого, кто является жертвой нарушения таких правил", - подчеркнул политик.

Он отметил, что в будущем на месте Украины может оказаться другой член НАТО или даже Чехия, которая "ожидала бы солидарности от других".

Павел заявил, что чешская инициатива за время своего существования доказала эффективность с точки зрения качества и надежности поставок боеприпасов, которые нужны Украине для защиты от российской агрессии.

Политик добавил, что благодаря этой инициативе Чехия завоевала доверие союзников, поскольку через нее инвестируются миллиарды в закупку боеприпасов.

"Я считаю, что с этой точки зрения мы должны продолжать, потому что любая попытка ограничить или отменить эту инициативу на самом деле встретит большое непонимание даже со стороны наших союзников, поскольку они доверяют этому процессу, и мы фактически потеряем собственную надежность", - подчеркнул чешский лидер.