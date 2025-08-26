Україна отримала більше мільйона артснарядів за чеською ініціативою

Україна отримала вже понад мільйон артилерійських снарядів від країн-учасниць ініціативи з постачання боєприпасів, створеної за ініціативою Чехії.

Про це заявив міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

Очільник відомства зазначив, що завдяки ініціативі, Україна минулого року отримала від 16 країн-учасниць 1,5 млн одиниць боєприпасів великого калібру. Загалом, до кінця поточного року кількість переданих боєприпасів сягне 1,8 млн снарядів.

"Завдяки нашій ініціативі з постачання боєприпасів, вдалося уп'ятеро зменшити перевагу російської артилерії на полі бою та сприяти утриманню українських ліній фронту", - сказав міністр.

Ліпавський додав, що припинення цієї ініціативи стало б "подарунком для Путіна".

Голова чеської дипломатії також назвав Росію найбільшою і безпосередньою загрозою.

Він нагадав, що Україна вже у березні погодилася на безумовне припинення вогню, однак Росія продовжує атакувати українську цивільну та військову інфраструктуру.

На думку глави МЗС, зусилля президента США Дональда Трампа дають до певної міри надію на завершення війни.

Ліпавський підкреслив, що територіальні питання мають вирішуватися виключно між Україною та Росією.