Президент Чехії закликав створити коаліцію за справедливий мир в Україні
Президент Чеської Республіки Петр Павел закликав країни вільного світу створити коаліцію за встановлення миру в Україні. Заява пролунала в контексті актуальної позиції адміністрації президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави держави у соцмережі Х.
На думку Павела, настав час подумати про створення широкої коаліції, яка б прагнула справедливого миру в Україні.
"Мир" на умовах агресора називається капітуляцією і лише заохочуватиме всіх нинішніх і майбутніх агресорів. Вільний світ повинен протистояти злу", - написав він.
The time has come to start considering a broad coalition of willing for just peace in Ukraine. “Peace” on terms of the aggressor is called a capitulation and would only encourage all current and future aggressors. Free world must stand up to the evil.— Petr Pavel (@prezidentpavel) March 1, 2025
Візит Зеленського до Великої Британії та оборонна угода
У суботу, 1 березня, президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Лондона.
В рамках візиту український лідер провів зустріч з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером. Глава уряду підтвердив "повну підтримку" України з боку Великої Британії.
Крім того, була підписана угода про отримання 2,26 млрд фунтів стерлінгів (2,8 млрд доларів) на оборонні потреби України. Договір підписано у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Президент Володимир Зеленський заявив, що позика на зміцнення обороноздатності України, буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів.
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