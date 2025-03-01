Президент Чехії закликав створити коаліцію за справедливий мир в Україні

Президент Чеської Республіки Петр Павел закликав країни вільного світу створити коаліцію за встановлення миру в Україні. Заява пролунала в контексті актуальної позиції адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави держави у соцмережі Х.