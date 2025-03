Президент Чехии призвал создать коалицию за справедливый мир в Украине

По мнению Павела, пришло время подумать о создании широкой коалиции, которая бы стремилась к справедливому миру в Украине.

"Мир" на условиях агрессора называется капитуляцией и будет лишь поощрять всех нынешних и будущих агрессоров. Свободный мир должен противостоять злу", - написал он.

The time has come to start considering a broad coalition of willing for just peace in Ukraine. “Peace” on terms of the aggressor is called a capitulation and would only encourage all current and future aggressors. Free world must stand up to the evil.