Президент Чехии призвал создать коалицию за справедливый мир в Украине

Президент Чешской Республики Петр Павел призвал страны свободного мира создать коалицию за установление мира в Украине. Заявление прозвучало в контексте актуальной позиции администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы государства в соцсети Х.