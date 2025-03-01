Президент Чехии призвал создать коалицию за справедливый мир в Украине
Президент Чешской Республики Петр Павел призвал страны свободного мира создать коалицию за установление мира в Украине. Заявление прозвучало в контексте актуальной позиции администрации президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы государства в соцсети Х.
По мнению Павела, пришло время подумать о создании широкой коалиции, которая бы стремилась к справедливому миру в Украине.
"Мир" на условиях агрессора называется капитуляцией и будет лишь поощрять всех нынешних и будущих агрессоров. Свободный мир должен противостоять злу", - написал он.
The time has come to start considering a broad coalition of willing for just peace in Ukraine. “Peace” on terms of the aggressor is called a capitulation and would only encourage all current and future aggressors. Free world must stand up to the evil.— Petr Pavel (@prezidentpavel) March 1, 2025
Визит Зеленского в Великобританию и оборонное соглашение
В субботу, 1 марта, президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Лондон.
В рамках визита украинский лидер провел встречу с британским премьер-министром Киром Стармером. Глава правительства подтвердил "полную поддержку" Украины со стороны Великобритании.
Кроме того, было подписано соглашение о получении 2,26 млрд фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов) на оборонные нужды Украины. Договор подписан в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Президент Владимир Зеленский заявил, что займ на укрепление обороноспособности Украины, будет погашен из доходов, полученных от замороженных российских активов.
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