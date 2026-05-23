Президент Чехії закликав НАТО "показати зуби" Росії

Що запропонував Павел

У інтерв'ю Guardian колишній генерал і голова Військового комітету НАТО наголосив: альянс має реагувати на провокації Росії "достатньо рішуче, потенційно навіть асиметрично".

Серед конкретних заходів він назвав відключення російського інтернету і супутників, відрізання російських банків від міжнародних фінансових систем, а також збиття безпілотних і пілотованих літаків, що порушують повітряний простір НАТО.

"Якщо порушення повітряного простору тривають, ми маємо прийти до рішення збивати як безпілотні, так і пілотовані літаки", - заявив він.

Чому НАТО досі мовчить

Павел розкрив деталь із власного досвіду спілкування з російськими військовими: коли він запитував, навіщо вони здійснюють провокаційні прольоти над кораблями НАТО, відповідь була проста - "тому що можемо". За його словами, саме таку поведінку альянс і дозволив.

Після анексії Криму у 2014 році Росія навчилася діяти "майже на порозі статті 5, але завжди трохи нижче нього". Якщо НАТО не реагуватиме на сьогоднішні порушення, Росія продовжуватиме ескалацію.

Про США і Європу

Павел висловив розчарування "браком рішучості США у тиску на Росію", хоча від прямої критики Трампа утримався. Він також розкритикував Європу за відсутність власної позиції щодо Росії і звичку чекати сигналів із Вашингтона.

"Якщо ми не запропонуємо власних ідей - виглядатимемо слабкими і дезорієнтованими", - сказав він.

Найкращий момент для тиску на Росію був торік, коли вона економічно і військово слабшала - але іранська війна допомогла Москві, підвищивши нафтові доходи. Попри це, Росія досі у складному становищі, і Захід має зробити "фінальний тиск" через санкції.