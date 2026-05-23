Президент Чехии призвал НАТО "показать зубы" России

Что предложил Павел

В интервью Guardian бывший генерал и председатель Военного комитета НАТО подчеркнул: альянс должен реагировать на провокации России "достаточно решительно, потенциально даже асимметрично".

Среди конкретных мер он назвал отключение российского интернета и спутников, отрезание российских банков от международных финансовых систем, а также сбивание беспилотных и пилотируемых самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО.

"Если нарушения воздушного пространства продолжаются, мы должны прийти к решению сбивать как беспилотные, так и пилотируемые самолеты", - заявил он.

Почему НАТО до сих пор молчит

Павел раскрыл деталь из собственного опыта общения с российскими военными: когда он спрашивал, зачем они совершают провокационные пролеты над кораблями НАТО, ответ был прост - "потому что можем". По его словам, именно такое поведение альянс и позволил.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия научилась действовать "почти на пороге статьи 5, но всегда чуть ниже него". Если НАТО не будет реагировать на сегодняшние нарушения, Россия будет продолжать эскалацию.

О США и Европе

Павел выразил разочарование "недостатком решимости США в давлении на Россию", хотя от прямой критики Трампа воздержался. Он также раскритиковал Европу за отсутствие собственной позиции по России и привычку ждать сигналов из Вашингтона.

"Если мы не предложим собственных идей - будем выглядеть слабыми и дезориентированными", - сказал он.

Лучший момент для давления на Россию был в прошлом году, когда она экономически и военно ослабевала - но иранская война помогла Москве, повысив нефтяные доходы. Несмотря на это, Россия до сих пор в сложном положении, и Запад должен оказать "финальное давление" через санкции.