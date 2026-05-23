Президент Чехии призвал НАТО "показать зубы" России

00:49 23.05.2026 Сб
2 мин
Какие радикальные шаги против Москвы предлагает Петр Павел?
aimg Екатерина Коваль
Фото: преидент Чехии Петр Павел (president.gov.ua)

Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО ответить на провокации России решительными и даже асимметричными мерами.

Что предложил Павел

В интервью Guardian бывший генерал и председатель Военного комитета НАТО подчеркнул: альянс должен реагировать на провокации России "достаточно решительно, потенциально даже асимметрично".

Среди конкретных мер он назвал отключение российского интернета и спутников, отрезание российских банков от международных финансовых систем, а также сбивание беспилотных и пилотируемых самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО.

"Если нарушения воздушного пространства продолжаются, мы должны прийти к решению сбивать как беспилотные, так и пилотируемые самолеты", - заявил он.

Почему НАТО до сих пор молчит

Павел раскрыл деталь из собственного опыта общения с российскими военными: когда он спрашивал, зачем они совершают провокационные пролеты над кораблями НАТО, ответ был прост - "потому что можем". По его словам, именно такое поведение альянс и позволил.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия научилась действовать "почти на пороге статьи 5, но всегда чуть ниже него". Если НАТО не будет реагировать на сегодняшние нарушения, Россия будет продолжать эскалацию.

О США и Европе

Павел выразил разочарование "недостатком решимости США в давлении на Россию", хотя от прямой критики Трампа воздержался. Он также раскритиковал Европу за отсутствие собственной позиции по России и привычку ждать сигналов из Вашингтона.

"Если мы не предложим собственных идей - будем выглядеть слабыми и дезориентированными", - сказал он.

Лучший момент для давления на Россию был в прошлом году, когда она экономически и военно ослабевала - но иранская война помогла Москве, повысив нефтяные доходы. Несмотря на это, Россия до сих пор в сложном положении, и Запад должен оказать "финальное давление" через санкции.

Госсекретарь США Рубио заявил об обеспокоенности возможной эскалацией вокруг стран Балтии после новых обвинений со стороны России. Ранее сообщалось, что несколько стран НАТО тайно разрабатывают сценарии действий на случай возможного выхода США из Альянса или блокировки механизмов коллективной обороны.

Россия тем временем заявляла о якобы подготовке Украиной ударов по РФ с территории Латвии - в Риге и Киеве это категорически опровергли.

