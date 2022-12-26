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Президент Чехии уверен, что Россия уйдет из Украины

Новина українською →
Чехия, Понедельник 26 декабря 2022 19:08
Президент Чехии уверен, что Россия уйдет из Украины Фото: президент Чехии Милош Земан (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Президент Чехии Милош Земан призвал продолжать поддержку Украины, включая оказание военной помощи, и настаивает на том, что России, в конце концов, придется уйти из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Я убежден, что рано или поздно давление свободных стран заставит Россию покинуть территорию Украины", - подчеркнул Земан в традиционном рождественском обращении по телевидению.

Он сказал, что всегда выступал за справедливые экономические отношения между его страной и Россией, особенно когда речь шла о важных поставках энергоносителей.

"Но сейчас безопасность мира, а значит и Чехии, находится под угрозой, и поэтому экономические интересы должны уступить место интересам безопасности", - заверил он.

Издание отмечает, что до нападения России на Украину Земана считали противником жестких санкций Евросоюза в отношении России, поэтому часто критиковали за его "пророссийскую" позицию.

Кроме того, издание напомнило, что Земан в последний раз обращался к стране как президент.

"После двух сроков он больше не сможет баллотироваться на третий срок на выборах 13 и 14 января", - подчеркнула LRT.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в Чехии призвали Россию предоставить гарантии безопасности своим соседям из-за разразившейся войны в Украине.

Кроме того, мы писали, что в Чехии завершила подготовку первая группа украинских военных.

Чехия также планирует трудоустроить на своих оборонных предприятиях до нескольких тысяч украинских специалистов, которые будут работать над совместными проектами двух стран.

Напомним, что Чехия передаст Украине еще один транш помощи в размере 2 млн евро - их направят на медицинскую сферу и обустройство жилья для переселенцев.

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