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В Чехії закликали Росію надати гарантії безпеки своїм сусідам

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П'ятниця 23 грудня 2022 14:39
В Чехії закликали Росію надати гарантії безпеки своїм сусідам Фото: в Чехії закликали Росію надати гарантії безпеки своїм сусідам через розв'язану війну (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Росія повинна надати гарантії безпеки для своїх сусідів через розв'язану війну в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Novinky.

"Я вважаю, що, перш за все, Росія повинна дати гарантії безпеки своїм сусідам, що вона не буде на них нападати. Я вважав важливим, щоб не було якогось розподілу влади без України, без країн Центральної Європи чи Балтії. Я вважаю, що російське керівництво має бути притягнуте до відповідальності за розв'язання агресивної війни та намагання силою змінити кордони в Європі", - сказав Липавський.

Міністр наголосив на важливості продовження підтримки України, особливо в умовах зими та регулярних російських обстрілів.

"Є акцент на наданні ресурсів протиповітряної оборони, де Чехія абсолютно не здатна відігравати бажану роль, але ми знову ж таки виконуємо її з інших питань", - додав міністр.

Липавський відзначив, що Чехія зосереджена на поставки дизель-генераторів та подякував усім хто долучився до ініціативи.

За словами Липавського, міністерство наразі працює над створення посади Уповноваженого з питань відновлення України. Очікується, що пропозиція щодо посади буде винесена на розгляд уряду вже в січні. Як відзначаються окремі ЗМІ, кандидатом є Томаш Копечний, який наприкінці року покинув посаду заступника з питань промислового співробітництва в Міністерстві оборони.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що державний секретар США Ентоні Блінкен нещодавно обговорив мирну пропозицію України зі своїми колегами з "Великої сімки".

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