В Чехії посварилися президент та голова МЗС: що відомо

Так, Павел звинуватив Мацінку в шантажі, оскільки останній погрожував раднику президента через відмову Павела призначити міністром навколишнього середовища Філіпа Турека. Персона останнього фігурує в численних скандалах.

Зазначається, що скандал між Павелом та Мацінкою став показником глибокого розколу в політиці Чехії. Президент протистоїть уряду прем'єр-міністра Андрея Бабіша, оскільки Павел стійко прозахідний та відданий інтересам НАТО і ЄС.

Турек розладу

Президент Павел заблокував кандидатуру Турека, оскільки той фігурував у низці скандалів та ставав фігурантом розслідувань. Рішення президента викликало лють у Мацінки.

"Він (Павел) матиме спокій, якщо я отримаю Турека на посаді у міністерстві охорони навколишнього середовища. Якщо ні, я спалю мости таким чином, що це потрапить до підручників з політології як крайній випадок співіснування", - написав Мацінка раднику Павела.

Також Мацінка пригрозив, що Павел, мовляв, буде "шокований наслідками", якщо "нічого не зробить". Президент, своєю чергою, заявив, що Мацінка займається шантажем. Поліція, за словами Павела, перевірила повідомлення та підтвердила, що вони справжні.

"Я вважаю слова міністра закордонних справ у текстових повідомленнях спробою шантажу. Я вважаю це неприйнятним і, за наших демократичних умов, абсолютно нетерпимим", - сказав він.

Не шантаж

Зі свого боку Мацінка відкинув звинувачення у шантажі та своює чергою, звинуватив Павела у нібито "перевищенні конституційних повноважень". Також Мацінка виступив проти того, щоб Павел очолював делегацію Чехії на саміті НАТО.

"Завтра я вирушаю до Брюсселя, де у мене заплановані серйозні зустрічі, і я проведу їх у ситуації, коли президент висловить свою волю виправити свою конституційну невідповідність, або ж ні. Схоже, що він цього не зробить", - заявив він.

Мацінка додав, що на його думку, очолити делегацію нібито має прем'єр Бабіш. При цьому він досить малозрозуміло пояснив свою позицію, озвучивши чергові звинувачення на адресу Павела.

"Президент не діє в рамках конституції, тому я вважаю, що на майбутньому саміті НАТО в липні главою чеської делегації повинен бути не президент, а прем'єр-міністр", - сказав він.