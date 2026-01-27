В Чехии поссорились президент и глава МИД: что известно

Так, Павел обвинил Мацинку в шантаже, поскольку последний угрожал советнику президента из-за отказа Павела назначить министром окружающей среды Филиппа Турека. Персона последнего фигурирует в многочисленных скандалах.

Отмечается, что скандал между Павелом и Мацинкой стал показателем глубокого раскола в политике Чехии. Президент противостоит правительству премьер-министра Андрея Бабиша, поскольку Павел устойчиво прозападный и предан интересам НАТО и ЕС.

Турек разлада

Президент Павел заблокировал кандидатуру Турека, поскольку тот фигурировал в ряде скандалов и становился фигурантом расследований. Решение президента вызвало ярость у Мацинки.

"Он (Павел) будет иметь покой, если я получу Турека на должности в министерстве охраны окружающей среды. Если нет, я сожгу мосты таким образом, что это попадет в учебники по политологии как крайний случай сосуществования", - написал Мацинка советнику Павела.

Также Мацинка пригрозил, что Павел, мол, будет "шокирован последствиями", если "ничего не сделает". Президент, в свою очередь, заявил, что Мацинка занимается шантажом. Полиция, по словам Павела, проверила сообщения и подтвердила, что они настоящие.

"Я считаю слова министра иностранных дел в текстовых сообщениях попыткой шантажа. Я считаю это неприемлемым и, в наших демократических условиях, абсолютно нетерпимым", - сказал он.

Не шантаж

Со своей стороны Мацинка отверг обвинения в шантаже и в свою очередь, обвинил Павела в якобы "превышении конституционных полномочий". Также Мацинка выступил против того, чтобы Павел возглавлял делегацию Чехии на саммите НАТО.

"Завтра я отправляюсь в Брюссель, где у меня запланированы серьезные встречи, и я проведу их в ситуации, когда президент выразит свою волю исправить свое конституционное несоответствие, или же нет. Похоже, что он этого не сделает", - заявил он.

Мацинка добавил, что по его мнению, возглавить делегацию якобы должен премьер Бабиш. При этом он довольно малопонятно объяснил свою позицию, озвучив очередные обвинения в адрес Павела.

"Президент не действует в рамках конституции, поэтому я считаю, что на предстоящем саммите НАТО в июле главой чешской делегации должен быть не президент, а премьер-министр", - сказал он.