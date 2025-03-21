Президент Чехії про атаку на Одесу: не схоже, що Росія хоче перемир'я

Росіяни атакують цивільні цілі в Україні в той момент, коли починаються переговори про припинення вогню. Не схоже, що Москва серйозно налаштована на перемир'я.

Павел, який учора, 20 березня, перебував в Одесі під час масованої атаки російських дронів на місто, заявив, що отримав попередню інформацію про удари. Згідно з цією інформацією, це була найбільша атака дронів на Одесу. Росія використала нову тактику.

"Судячи з того, що ми можемо бачити і чути, поки що не схоже, що російська сторона має намір укладати будь-яке перемир'я. Мабуть, буде потрібно застосувати той тиск, про який говорив американський президент (США Дональд Трамп - ред.), і який має бути досить відчутним для Росії, щоб вона відреагувала", - уточнив глава чеської держави.

Уже сьогодні, 21 березня, Павел відвідав дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, по якій окупанти завдали ракетного удару торік. Президент наголосив, що Росія фактично вчиняє воєнні злочини, коли атакує медичні заклади та машини "швидкої".

"Судячи з того, що мені вдалося почути і що зрештою задокументовано та передано до Гааги (Міжнародного суду та Міжнародного кримінального суду), таких випадків були сотні... Якщо хтось нападає на людей, які беззахисні та перебувають на лікуванні, це яскравий доказ варварства, у мене немає для цього іншого слова", - наголосив він.