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Президент Чехії про атаку на Одесу: не схоже, що Росія хоче перемир'я

Київ, П'ятниця 21 березня 2025 16:22
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Президент Чехії про атаку на Одесу: не схоже, що Росія хоче перемир'я Фото: Петр Павел, президент Чехії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни атакують цивільні цілі в Україні в той момент, коли починаються переговори про припинення вогню. Не схоже, що Москва серйозно налаштована на перемир'я.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.

Павел, який учора, 20 березня, перебував в Одесі під час масованої атаки російських дронів на місто, заявив, що отримав попередню інформацію про удари. Згідно з цією інформацією, це була найбільша атака дронів на Одесу. Росія використала нову тактику.

"Судячи з того, що ми можемо бачити і чути, поки що не схоже, що російська сторона має намір укладати будь-яке перемир'я. Мабуть, буде потрібно застосувати той тиск, про який говорив американський президент (США Дональд Трамп - ред.), і який має бути досить відчутним для Росії, щоб вона відреагувала", - уточнив глава чеської держави.

Уже сьогодні, 21 березня, Павел відвідав дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, по якій окупанти завдали ракетного удару торік. Президент наголосив, що Росія фактично вчиняє воєнні злочини, коли атакує медичні заклади та машини "швидкої".

"Судячи з того, що мені вдалося почути і що зрештою задокументовано та передано до Гааги (Міжнародного суду та Міжнародного кримінального суду), таких випадків були сотні... Якщо хтось нападає на людей, які беззахисні та перебувають на лікуванні, це яскравий доказ варварства, у мене немає для цього іншого слова", - наголосив він.

Ідеї про перемир'я

Нагадаємо, США під час зустрічі з українськими чиновниками в Саудівській Аравії запропонували встановити між Україною і Росією режим припинення вогню на 30 днів. Україна погодилася.

При цьому Росія захотіла, щоб для повного перемир'я Україна пішла на нездійсненні умови. Зокрема, російський диктатор Володимир Путін вимагає припинити мобілізацію в Україні на час перемир'я.

Глава Кремля погодився без умов тільки на припинення ударів по об'єктах енергетики. Таку ініціативу Україна і США можуть обговорити на зустрічі в Саудівській Аравії в понеділок, 24 березня.

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