Президент Чехії попередив про наслідки "поганого миру" для України

19:35 21.05.2026 Чт
2 хв
Чеський лідер зауважив, що Україна зараз не лише захищаю всю Європу
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Петр Павел (president.gov.ua)

"Поганий мир" в Україні призведе до довгострокових негативних наслідків для безпеки всієї Європи. Водночас підтримка української держави є прямою інвестицією у європейську стабільність.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами чеського лідера, Україна наразі не лише захищає Європу, а й докорінно змінює підходи до ведення війни. Він назвав Україну одним із найсильніших гравців у сфері оборони на континенті.

"Вона продемонструвала надзвичайну стійкість, здобула великий бойовий досвід і розвинула технологічні інноваці", - наголосив Павел.

Президент Чехії підкреслив, що допомога Києву - не благодійність, а пряма інвестиція. За його словами, якщо Україна переможе, Європа опиниться у безпеці, а якщо ж її змусять до "поганого миру", наслідки цього відчуватимуться десятиліттями.

Конфлікти виграються завдяки технологіям

Павел зазначив, що саме технології дозволяють виграти у сучасних конфліктах, що доводять війни в Україні та на Близькому Сході.

Він додав, що війна пришвидшує процеси, і європейським країнам варто повчитися в України здатності швидко адаптуватися.

"Україна продемонструвала не лише рішучість і героїзм, а й неймовірну здатність адаптуватися, інновувати та змінюватися. Це те, що ми в ЄС втратили через численні регуляції, необхідні в мирний час. Але під час конфлікту потрібно бути гнучкими й досягати результатів у максимально короткі терміни", - сказав він.

Нагадаємо, керівник ОП Кирило Буданов вважає, що мирний процес між Україною та країною-агресоркою зрештою призведе до завершення війни.

Водночас Інститут вивчення війни повідомив, що наразі немає жодних ознак того, що Кремль має намір завершити агресію, попри заяви глави Кремля.

