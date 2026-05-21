Президент Чехії попередив про наслідки "поганого миру" для України

За словами чеського лідера, Україна наразі не лише захищає Європу, а й докорінно змінює підходи до ведення війни. Він назвав Україну одним із найсильніших гравців у сфері оборони на континенті.

"Вона продемонструвала надзвичайну стійкість, здобула великий бойовий досвід і розвинула технологічні інноваці", - наголосив Павел.

Президент Чехії підкреслив, що допомога Києву - не благодійність, а пряма інвестиція. За його словами, якщо Україна переможе, Європа опиниться у безпеці, а якщо ж її змусять до "поганого миру", наслідки цього відчуватимуться десятиліттями.

Конфлікти виграються завдяки технологіям

Павел зазначив, що саме технології дозволяють виграти у сучасних конфліктах, що доводять війни в Україні та на Близькому Сході.

Він додав, що війна пришвидшує процеси, і європейським країнам варто повчитися в України здатності швидко адаптуватися.

"Україна продемонструвала не лише рішучість і героїзм, а й неймовірну здатність адаптуватися, інновувати та змінюватися. Це те, що ми в ЄС втратили через численні регуляції, необхідні в мирний час. Але під час конфлікту потрібно бути гнучкими й досягати результатів у максимально короткі терміни", - сказав він.